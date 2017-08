Ministros hacen un llamado ante inminente huelga de docentes

Los ministros de Educación y Hacienda pidieron a los docentes, a través de un video, seguir con las negociaciones para evitar la pérdida de clases. Este lunes se definiría en una reunión si habrá o no huelga de maestros.

En un video que se compartió a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Hacienda, el ministro de Educación, Enrique Riera y la titular del Hacienda, Lea Giménez, exponen la propuesta del Gobierno al pedido del cumplimiento del salario básico profesional, que de poco más de G. 2.000.000 pasaría a alrededor de G. 3.000.000 por turno.

Esto se daría en un plazo de cinco años para alrededor de 25.000.000 docentes que ingresaron por concurso, y aquellos que no ingresaron por esa vía, podrán regularizar su situación en el mencionado plazo para acceder a ese monto.

La ministra Lea Giménez, pidió que se siga con la negociación para no perjudicar a los estudiantes, ya que no deben perder ni una sola hora de clase. Además dijo que esta es una propuesta seria, responsable y cumplible a diferencia de otras que responde a criterios electorales y populistas.

Por su parte, Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó a la 970 AM que el mensaje de los ministros no es nada nuevo y que la propuesta es una burla a sector docente. Además, agregó que hay varios puntos que no son claros en el ofrecimiento, ya que se desconoce la lista de los que conforman esos 25.000.000 educadores que ingresaron por concurso, y además no hablan del aumento salarial que ellos piden para el año que viene de un 32 por ciento.

Los docentes rechazan que el salario básico profesional en su totalidad sea recién alcanzado en un plazo de cinco años, además piden un aumento salarial del 16 por ciento a cobrar desde enero de 2018 y otro 16 por ciento desde julio de ese mismo año. Hasta el momento la huelga está marcada para este 24 y 25 de agosto.