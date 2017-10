Ministro Riera a docentes: "Tienen que votar por su jefe"

El ministro de Educación, Enrique Riera, dijo a docentes de Guairá, que ahora él es candidato y por lo tanto deben ponerse la camiseta colorada y "votar por su jefe".

En sus declaraciones, Riera manifiesta a los docentes que pidió a lo largo y a lo ancho de todo el país, a los 18 coordinadores, "que por extraña coincidencia son todos colorados", para que lleguen hasta los supervisores, y estos a su vez a cada docente, para que "se pongan la camiseta del partido Colorado, y se pongan la camiseta de la lista 2", para obtener una victoria contundente.

Sostuvo que "de la docencia colorada depende ganar o perder en este departamento".

"Deposito en ustedes esta fuerza, les tengo mucha fe. Además, ahora también yo soy candidato y tienen que votar por su jefe", dijo en un tono algo irónico.

En otro momento, dijo que no importa si no le gusta uno u otro candidato, porque la lista ya está cerrada, y los docentes deben apostar por el equipo, porque no importa "quien haga el gol".

LA ESTRATEGIA PARA OCUPAR UNA BANCA EN EL SENADO

Siguió causando la gracia de los presentes, al manifestar que luego se deberá preocupar para que alguien se refríe, ya que es el primer suplente para el Senado, o más adelante "arreglar a quien vamos a ofrecer alguna embajada o un ministerio".

Por otro lado, apuntó que aprendió a "ser grato", y para él es un honor cuidar la espalda del presidente Horacio Cartes, precandidato número uno al Senado por el movimiento Honor Colorado.