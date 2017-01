Ministro prefiere no opinar sobre falsificación de firmas

El ministro del Interior, Tadeo Rojas, prefirió no opinar sobre la falsificación de firmas en las planillas presentadas por su partido al TSJE. Rojas se excusó diciendo que la investigación compete a la Fiscalía.

Al ser consultado sobre las 69.000 firmas que fueron rechazadas, el ministro del interior, que semanas atrás había participado en una movilización para recolectar las rúbricas en la ciudad de Areguá, respondió que para eso está la Justicia Electoral, para garantizar la legalidad de las rúbricas.

Además dijo que hay que ver esto pero desde “otro punto de vista”, ya que de las poco más de 360.000 firmas que se presentaron, 69.000 fueron rechazadas, sin embargo agregó que aún quedan por analizar muchas más y que de igual manera se llegaría al número de validaciones necesarias para avalar el dedido de enmineda de la Constitución Nacional.

Al ser consultado sobre si el titular del Partido Colorado, el diputado Pedro Alliana, debería quedar sin fueros para que sea investigado por presunta falsificación de firmas dijo que no le corresponde hacer na juicio de valor sobre ese tema. “Todo eso debe ser determinado por el Ministerio Público, no puedo hacer ningún juicio de valor sobre ese aspecto, sobre si corresponde o no corresponde, ya que no me puedo aventurar a opinar sobre lo que le compete a otras instancia del Estado”.

Por otra parte dijo que no opinará sobre los procedimientos empleados y cómo los encargados hicieron para recolectar las firmas. “No quiero ponerme a hablar sobre la forma en cómo se realizó la junta de firmas, no me voy a poner a calificar o descalificar ya que se supone de que cada uno debe cumplir su tarea como corresponde”, expresó a la 730 AM.