Ministro Mazzoleni: “No hubo ninguna sobrefacturación”

El Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, alegó que los productos adquiridos de China, y posteriormente rechazado, estaban por debajo de los precios de referencia y no hubo sobrefacturación.

Ante el problema suscitado con los productos adquiridos por el Ministerio de Salud, que fue rechazado, y a la denuncia de presunta sobrefacturación, el ministro Julio Mazzoleni, alegó que los productos fueron adquiridos por debajo del costo de referencia.

Explicó que no se pagó la totalidad por los insumos estipulado en el contrato, solo el 30 por ciento, que está protegido por una póliza.

Alegó el rechazo a que las camas no fueron aceptadas porque era obvio en la evaluación inicial que no reunían las especificaciones, la bata está por debajo del nivel requerido y la marca del a mascarilla no corresponde.

Aseguró que pese a no contar con estos insumos, toda la planificación para la cuarentena inteligente se podrá llevar adelante.