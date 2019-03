Ministro dice que Senadis no es hospital, tras muerte de manifestante

Tras la muerte de un hombre que hace meses reclamaba medicamentos frente a la Senadis, el ministro de la entidad aclaró que no pudieron hacer mucho para salvarlo, ya que la institución no es un hospital.

César Martínez, ministro de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), habló en conferencia de prensa tras la muerte de un manifestante frente a la institución.

El títular explicó que el hombre falleció a raíz de un infarto del miocardio, cuyo primeros auxilios requieren de equipamiento y personal especial, con el que la entidad no cuenta. "Los personales lo asistieron en la medida en que pudieron, no somos un hospital no tenemos equipamiento", aclaró.

Al ser consultado sobre la tardanza de los funcionarios en auxiliar al hombre, dijo que si bien él no se encontraba en el momento del hecho, confía en que su personal tardó solo de 5 a 7 minutos en asistir a la víctima y no 40 como habían dicho algunos manifestantes.

Por otro lado, argumentó que la secretaría no cuenta con los equipamientos necesarios, ni medicamentos para episodios como el ocurrido esta mañana y que personas que padezcan condiciones crónicas y delicadas de salud no deberían llegar hasta el lugar porque no hay garantías.

En este sentido, aclaró que luego de la pérdida se replatearán varias cosas para evitar episodios similares. Al tiempo de afirmar que el ente cuenta con muchas deficiencias, incluso mencionó que el personal de blanco de la Senadis, cobra menos que el personal de salud.

Guido Aponte Jara murió este miércoles frente a la Senadis. De acuerdo a los comentarios de quienes estaban a su alrededor, era un hombre de 53 años y diabético. El hombre llegó solo hasta la entidad. Supuestamente, desde el año pasado reclamaba la escasez de insumos para que le mejoren su calidad de vida.

