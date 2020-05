Ministra alberga la esperanza de encontrar a Juliette con vida

La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez expresó este domingo, que al no hallar restos de la niña en los operativos de búsqueda, no se puede perder las esperanzas de hallarla con vida.

La niña francesa de 7 años, que lleva desaparecida hace 25 días, despierta un interés nacional. Su extraña desaparición, de su propia casa en Emboscada, deja cabos sueltos para una ciudadanía expectante de la más mínima novedad de su caso, de una Fiscalía que ha sumado más fiscales a la investigación y ha desplegado un mega operativo para su rastreo. Sin embargo nada se sabe de Juliette.

"Yo albergo la esperanza, ante el resultado de lo que hicieron en estos días; puede que la niña esté con alguien y que todavía esté con vida, cosa muy difícil, pero como no encuentran evidencias físicas que determinen que la niña sufrió algún accidente o que está enterrada en alguna parte de esa propiedad, no se puede todavía dar por definitivo que la niña haya fallecido", señaló la ministra.

Recordó que el día en que desapareció Juliette, los empleados de la familia preguntaron a la madre, Lilian María Zapata, y al padrastro, Reiner Helmut Oberuber, si encontraron a la menor, y el hombre había dicho que sí y que, posteriormente, otras personas fueron a comunicar a la Policía Nacional que la niña no fue localizada.

Reiteró que el caso apunta exclusivamente al entorno de la familia de la niña y se supone que la madre y el padrastro tienen la principal responsabilidad de protección, y que si ellos no lo hicieron y no colaboran con la investigación esto se vuelve mucho más difícil, más aún cuando no están encontrando evidencias físicas que conduzcan a la localización de la menor.