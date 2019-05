Ministerio de Salud investiga muerte de niño de 13 años por dengue

El pequeño falleció en la madrugada de este martes en un sanatorio de Fernando de la Mora, departamento Central. El niño era oriundo de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. El sábado pasado fue a consultar al Hospital Distrital de su ciudad, sin embargo allí no contaban con equipos por lo que fue trasladado a la capital.

Los padres del niño decidieron llevarlo hasta el Hospital Militar en Asunción y allí dio positivo al dengue en un test rápido que se le realizó. Como el menor no mejoraba, fue derivado hasta un centro asistencial fernandino, en donde se constató su deceso tras una falla cardíaca.

Los médicos no descartan que la causa de muerte haya sido dengue. No obstante, afirman que el análisis rápido al que fue sometido no confirma el diagnóstico, pero a partir de la muestra se harán estudios correspondientes en un laboratorio central de Salud Pública.