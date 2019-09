Militares contra crimen organizado: "En ningún país hubo resultados"

Según las autoridades del PDP, en ningún país hubo buenos resultados el hecho de militarizar la lucha contra el crimen organizado. Alegan que en Paraguay ya hay un ejemplo, la FTC.

El exministro del Interior, Rafael Filizzola, indicó que el crimen organizado es competencia neta de la Policía Nacional. Indicó que México, por ejemplo, militarizó la lucha contra las drogas con números en rojo.

A su criterio, las Fuerzas Armadas deben ser fortalecidas para que cuiden las fronteras, el espacio aéreo y los cauces hídricos. "Ellos tienen un rol que no pueden cumplir, pero no por ellos, sino porque no tienen recursos", indicó Filizzola, autoridad del Partido Demócrata Progresista (PDP).

Por su parte, su esposa, la senadora Desirée Masi también defiende la postura de su ser querido. Ella indica que más bien la presentación de un proyecto así podría tratarse de una cortina de humo.

No obstante, está abierta a aguardar la justificación presentada ante el Congreso. Mientras tanto sostiene que las Fuerzas Armadas deben ser depuradas, con menos personas pero con mayor capacitación de élite y mayor tecnología.