Migraciones niega entrada al país a Chinos

Ante alerta por coronavirus dos cuidadnos chinos no pudieron ingresar al país este viernes, luego de que Migraciones negara la entrada por no contar con visa consular.

Durante operativo de control migratorio “intrafrontera”, dos ciudadanos provenientes de la República Popular China no pudieron entrar al país. El operativo se realizó este viernes en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. De acuerdo a los datos la Dirección General de Migraciones, se negó el acceso a los extranjeros por no contar con visa consular. Posteriormente se prosiguió a la verificación de la documentación de viaje que portaban y luego fueron trasladados a Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, en donde descartaron que sean portadores del coronavirus. Tras corroborar que ambos ciudadanos chinos no presentaba síntomas, se procedió a efectivizar su inadmisión por carencia de visa y su reconducción hacia el Brasil, informó Migraciones.