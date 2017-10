Metrobús: ¿Pasaje a G. 3.300 o G. 10.000?

Pese al avance de las obras del metrobús, no se tiene aún claro el monto de la tarifa del servicio. Para el viceministerio de Transporte no superará G. 3.300, mientras que para Cetrapán estará en torno a los G. 10.000.

El sistema metrobús deberá estar operativo a mediados de 2018, sin embargo hasta el momento no ha finalizado el estudio para definir el monto de la tarifa del servicio, esto atendiendo a que muchas líneas que circulan por la Ruta Mariscal Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala servirán de alimentadores.

A criterio de César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el costo del pasaje del metrobús no deberá ser menor a G. 8.000 o G. 10.000. Dicho cálculo es en base a que se implementaría una tarifa integrada a razón de kilometraje recorrido y se deberá abonar a todos los buses alimentadores.

Sin embargo, aclaró que no se puede calcular con exactitud el monto de la tarifa hasta que termine los estudios de evaluación. Dicho proceso, que de momento no ha culminado, ha provocado que ninguna empresa se muestre interesada en explotar el servicio. Por otro lado, dijo que la postura de las autoridades al decir de que el costo del pasaje no debería superar la del trasporte público, es una mentira.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, reafirmó a Radio Monumental 1080 AM que en todo momento se habló de que la tarifa no deberá exceder el costo actual del pasaje en servicio diferencial, es decir G. 3.300.

“Hablar de que el pasaje va a costar G. 8.000 o G. 10.000 es tirar una falsa expectativa en un estudio que no está finalizado. No sería responsable pronosticar un monto de cuánto costaría el traslado en metrobús, ya que ningún sistema metrobús es igual.”, acotó.

Encina, agregó que en caso de que los estudios arrojen una tarifa superior al del pasaje diferencial del trasporte público, es el Gobierno el que tiene que asumir los costos para que el usuario no pague más de del monto que abona al viajar en un bus con aire acondicionado.

Este punto, sobre un probable subsidio, también fue abordado por Ruiz Díaz, quien dijo que el monto de subvención para que un sistema metrobús se rentable es de entre USD 13 a 16 millones.