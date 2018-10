Metrobús: Mota Engil afirma que no abandonó las obras

La empresa Mota Engil emitió un comunicado donde entre los puntos más importantes, indican que no abandonaron las obras del metrobús, y lamentó la falta de acción del gobierno anterior para superar ciertos obstáculos.

“Reiteramos con vehemencia que no se ha producido ningún abandono de la obra”, refiere parte del escrito emitido por la empresa portuguesa que fue a djudicada con las obras del metrobús, además hacen mención a que realizaron un preaviso de suspensión de las labores que tenía como fecha de caducidad el 19 de octubre.

Por otra parte, la firma culpa al gobierno de Horacio Cartes por el hecho de que no se superó varios obstáculos que desencadenaron el atraso de la la ejecución de las obras. Además, mencionaron que no se retirarán del Paraguay, pero tampoco hacen referencia directa de que si tiene intención de terminar el proyecto.

“Mota Engil lamenta la ausencia de acción durante el periodo de la anterior administración para superar los obstáculos del proyecto, y celebra los esfuerzos realizados por los órganos del Gobierno, en particular por el señor ministro Arnoldo Wiens, aunque no hayan sido suficientes para alcanzar el desenlace deseado para enfrentar la problemática del proyecto y lograr las soluciones adecuadas. Reiteramos la disponibilidad de la empresa y sus colaboradores para encontrar los mecanismos y soluciones necesarias para el éxito del proyecto (Metrobús), pero en particular para mitigar las afectaciones a la comunidad de Fernando de la Mora”, refiere para del comunicado.

