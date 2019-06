Menor de 16 años nunca recibió pelotazo, afirman desde Asociación

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Hockey, Patricia Niella, habló del caso de la joven de 16 años que perdió la vida en la Secretaría Nacional de Deportes, aclaró que la menor no recibió pelotazos ni golpes.

Una adolescente de 16 años perdió la vida este jueves en horas de la tarde, mientras se encontraba practicando hockey en la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Patricia Niella, titular de la Asociación Paraguaya de Hockey, aclaró que la nena nunca recibió un pelotazo.

"Era su segundo entrenamiento y ella aún no sabía jugar, ni pegar, ni hacer nada fuerte. Ella llegó este martes, entrenó conmigo y con Leticia Zanoti, y solo le mostramos como era el hockey, nada de esfuerzos", explicó Niella.

La presidenta de la asociación comentó como sucedió la tragedia. "El jueves, el grupo para entrar en calor debía correr dos vueltas a la cancha, a ritmo lento". Manifestó que la adolescente solo hizo una vuelta, luego fue al baño y al volver entró a la cancha y se desplomó.

Además, lamentó que la Secretaría no cuente con servicios de emergencia. "Se le hizo reanimación por 15 minutos, gracias a la gente del Circo du Solei, porque en la SND no hay ambulancias y la que se llamó no podía entrar. Se le reanimó pero sufrió 2 paros más", refirió.