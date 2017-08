Menor atropelló barrera y enfrentó a agentes para no entregar su moto

VIDEO. Un menor de 15 años no pudo evitar una barrera de la Patrulla Caminera y protagonizó un lamentable incidente. No estaba dispuesto a entregar el biciclo. Tuvieron que intervenir casi una decena de agentes.

Un video muestra el momento en que un menor de 15 años intentó evitar una barrera de control de la Patrulla Caminera sobre la ruta Acceso Sur y terminó sobre el asfalto.

No contento con su peligrosa maniobra, luego protagonizó un lamentable incidente. Por nada del mundo estaba dispuesto a entregar su biciclo, que según él "no tendría problemas" porque "no tiene luego número de chasis".

Casi una decena de agentes tuvo que intevenir para poder despojar al menor de su motocicleta, corriendo peligro en varias oportunidades, ya que el infractor inclusive volvió a encender el bicicló y por poco se lleva por delante a varios uniformados.