Menchi pide unos minutos de tu tiempo

La periodista Mercedes Barriocanal "Menchi" salió al paso de una sucia campaña emprendida en su contra, que con calumnias e injurias pretenden ubicarla en un sector que no defiende la vida.

A través de un video publicado en su cuenta de Youtube, la periodista de amplia trayectoria y una de las más destacadas de nuestro país, decidió responder a una sucia campaña emprendida en su contra hace varias semanas, y que busca ubicarla como una persona que no defiende la vida, todo esto dentro del marco de los debates abiertos con respecto a los derechos de las mujeres, el aborto entre otros temas sensible para toda la sociedad.

Menchi pidió unos minutos de tiempo a toda la gente, con la que comparte a través de su profesión hace 36 años, para compartir su respuesta a los ataques llenos de calumnias e injurias, y así también expresar sus sentimientos.

"¿Quién, desprovisto de toda mala intención, puede si quiera pensar que yo no defiendo la vida?", se pregunta, recordando que no solo está con la gente a través de programas de radio o televisión, sino también apoyando solidarias causas a favor de la infancia, los primeros mil días de vida, la educación, la inclusión, familias en situación de vulnerabilidad y muchas otras.

"Vos me conocés y me brindás tu afecto, por esto estoy aquí con mi familia... vengo a contarte que he sido blanco de ataques despiadados, con difusos intereses... y aquellos que pretenden infundir miedo y generar confusión, no pueden salirse con la suya", agrega en otra parte del material.

Señaló que esta campaña emprendida en redes sociales buscó manipular la opinión pública, adjudicándole palabras que nunca dijo, así como también sacando de contexto otras que sí mencionó, sobre temas difíciles de abordar de manera simplista.

Apuntó que claramente no tiene todas las respuestas en su rol de comunicadora, pero además de informar busca generar espacios de debate con la firme convicción de que juntos, conversando, siempre se podrán encontrarlas.

"Vos sabés como soy yo... una activista y militante de las causas sociales... y voy a seguir a pesar de aquellos que con clumnias e injurias pretenden apartarme de tu afecto y tu confianza", termina diciendo.