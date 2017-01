Médicos van por la legalización del aceite de cannabis en Paraguay

El uso de la marihuana con fines medicinales es visto con buenos ojos en Paraguay y autoridades buscan avanzar en la legalización de su uso y porque no hasta su producción en el país.

El coordinador del Sistema Nacional de Telemedicina, Dr. Miguel Velázquez, anunció la conformación de una mesa de trabajo con el objetivo de avanzar en la idea de que laboratorios paraguayos puedan producir aceite de cannabis, cuyo uso como medicina alternativa resulta beneficioso para muchas personas.

Aseguró que cuentan con el apoyo decidido del ministro de Salud, Antonio Barrios, para buscar la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales, para posteriormente trabajar en la fabricación del aceite o en su defecto en su importación.

Velázquez explicó que existen casos de personas con epilepsia refractaria, con hasta 50 convulsiones por día, que gracias al uso del aceite de cannabis pasan hasta 3 o 4 semanas sin un crisis.

Añadió que hay paraguayos que se tratan con esta medicina alternativa, tras conseguir un permiso especial para su uso compasivo, pero la importación del producto es bastante costosa.

Traer a Paraguay un frasco de 330 cc. cuesta G. 1.800.000. Esto alcanza para tratar a un bebé de unos 22 kilos por 35 días.

El galeno indicó, en contacto con la 970 AM, que continúan con las reuniones para avanzar en su objetivo, que no es solo liberar el uso medicinal de la marihuana, sino que se pueda fabricar en la debida forma y no de manera artesanal.