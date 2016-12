Médica denuncia a una concejal por supuesta agresión

Una médica del Hospital de Distrital de Hernandarias denunció a la concejal colorada Carmen Álvarez pues aparentemente la asfixió "por celos".

El hecho habría ocurrido frente al hospital donde la doctora Ana Karen Cardozo desempeña sus labores, cuando salió de su trabajo este miércoles.

Cardozo manifestó que la pareja de la edil, el doctor Jorge Fretes, la llamó para felicitarla por las fiestas. Posteriormente, Álvarez la habría llamado desde el mismo número para insultar a la doctora.

Aparentemente, cuando este miércoles estaba saliendo de su lugar laboral, la concejal la intercepta y le solicita a que entre en su auto. Cardozo pensando que Álvarez se iba a disculpar, accedió.

Dentro del vehículo, según la denuncia, la agarra del brazo y la cachetea tres veces, en medio de insultos. Le dio además dos goles en la frente y en la boca.

"Trató de asfixiarme en el vehículo, me amenazó, es una persona influyente, yo trataba de salir de ella, no quería agredirle para que no diga que la golpee en su vehículo, tratando de bajarme para defenderme de ella puse mis piernas para separarme, cuando me estaba tratando de asfixiar le muerdo en la mano, empecé a gritar y me tapaba la boca", indicó.

Un guardia y compañera de trabajo auxiliaron a la mujer sacándola del rodado. Según indicó, este hecho hace por celos y no es la primera a quien persigue dentro del hospital e incluso a una enfermera la amenazó, informó Última Hora.