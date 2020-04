Más de 200 compatriotas varados en el Puente de la Amistad

El ministro de Asuntos Internacionales informó este domingo que 203 connacionales están varados en el Puente de la Amistad. "Llegaron esta madrugada a pesar de que le imploramos que no lo hicieran".El ministro de Asuntos

El ministro de Asuntos Internacionales Federico González anunció en la tarde de este domingo que 203 connacionales provenientes del Brasil llegaron hasta el Puente de la Amistad, a pesar de que sabían que estaban cerradas las fronteras.

"Todos estos compatriotas vinieron de São Paulo, se les explicó que las fronteras estaban cerradas, pero aún así vinieron" , explicó el Ejecutivo.

González, manifestó que 500 ya se encuentran en centros de aislamientos, y que ya no dan abasto, que no hay recursos y que eso se les explicó previamente antes de que estos connacionales vengan hasta la frontera.

"Les imploramos que no vengan, que no iban a poder entrar, pero aún así lo hicieron y esta mañana ya amanecieron ahí", expresó el ministro.

Por otro lado, manifestó que las personas en estado de vulnerabilidad sí ingresarán, sin embargo entre los 500 ya se encuentran estas personas.

"Con mucho dolor les digo que no van a poder entrar, estamos en un dilema de qué harán estos conancionales, pero no van a entrar, ya no tenemos recursos".

<