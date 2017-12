Marito y Cartes concretan el tradicional abrazo republicano

En una reunión realizada en Mburuvicha Róga, Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes concretaron el abrazo republicano para unir fuerzas en el Partido Colorado de cara a las elecciones generales del 2018.

Se acabaron las disputas de las elecciones internas y hay unión en la ANR. Mario Abdo Benítez, precandidato a la presidencia por el partido Colorado, selló el acuerdo con el movimiento oficialista, Honor Colorado, tras reunirse con el presidente de la República, Horacio Cartes, líder del sector oficialista.

Fue el propio mandatario quien confirmó la unión, asegurando que ahora son todos '1', "sin ningún tipo de condicionamientos".

Según el presidente, hubo un "100 % de entendimiento".

Me reuní con @MaritoAbdo y, sin ningún tipo de condicionamientos, ahora somos todos lista 1. 100% de entendimiento. ¡El Paraguay primero, siempre! — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) December 28, 2017

Tras la reunión que mantuvo con el mandatario, el senador Mario Abdo se mostró muy tranquilo y enfatizó que no recibió ningún condicionamiento para que el movimiento Honor Colorado trabaje y apoye al partido con miras a las elecciones de abril de 2018.

“Tengo que decir que me siento muy satisfecho tras esta conversación, el presidente no me puso ningún condicionamiento y se puso a disposición para trabajar por la lista 1. Hemos conversado por teléfono con el presidente del Partido Colorado, el diputado Pedro Alliana y desde la semana que viene realizaremos las reuniones para armar la estructura electoral”, refirió.