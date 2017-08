"No estaba nervioso por el debate, estaba indignado"

Marito Abdo Benítez, precandidato a la presidencia, dijo que no estaba nervioso en el debate con Santiago Peña, sino indignado por tener que debatir con alguien a quien nunca vio en la trinchera del Partido Colorado.

El lunes tuvo lugar el primer cruce entre Marito Abdo Benítez, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, y Santiago Peña, precandidato del oficialista Honor Colorado.

El disidente aseguró que no estuvo nervioso como muchos dijeron verlo, sino que se sintió "invadido" por tener que debatir con una personas a la que nunca vio en la trinchera del Partido Colorado.

"Tenía que estar hablando de coloradismo con una persona que votó en el 2008 por Fernando Lugo, que no se acuerda por quién votó en el 2013 y que se afilió presionado por una convencion hace unos 6 meses al Partido Colorado, eso me indignó como colorado y no pude ocultar mi indignación, muchos me dijeron le paseaste en los famosos temas económicos tanto se te jacta de saber, pero se te veía nerioso, pero estaba indignado".

Dejó en suspenso su presencia en algún otro debate, apuntando que no no sabe si aguantaría que el Partido Colorado debata con el liberal, apuntando al pasado reciente de Peña.

"Yo quiero debatir la interna de mi partido entre colorados, debe ser el debate del Partido Colorado", sentenció.