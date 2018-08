Marito confirma a Petta como ministro de Educación

En la mañana de este jueves, Juan Erensto Villamayor, futuro ministro del Interior y líder del equipo de transición del presidente electo Mario Abdo Benítez, confirmó que el exsenador y fiscal, Eduardo Petta San Martín, será el nuevo ministro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La confirmación se dio luego de que el presidente electo emitiera una fotografía y un breve escrito en su cuenta de Twitter donde menciona; “Gran equipo! Nancy Ovelar y Eduardo Petta trabajando unidos por un Paraguay que se mueve a mejorar nuestro sistema educativo”.

No obstante, no se anunció si Ovelar será la viceministra de Eduación. El pasado 24 de julio, el exlegislador manifestó que recibió el ofrecimiento del presidente Mario Abdo para liderar la cartera de Educación, a lo que él aceptó. Sin embargo, sus dichos quedaron en suspenso ya que el mandatario electo no se refirió al respecto inmediatamente.