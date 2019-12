Mario Ferreiro dice que no abandonará su gestión

Jueves, 19 de Diciembre de 2019. 19:00 Hs.

El intendente de Asunción, hablo luego de que seis funcionarios fueran imputados tras posibles irregularidades en la comuna asuncena. Se habla de un esquema de recaudación paralela.

La comuna asuncena se encuentra envuelta en escándalo, desde la mañana de este jueves tras una denuncia del político Camilo Soares, que habla de presuntas irregularidades. El allanamiento fiscal se dio luego de que se hablara de la existencia de una caja de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción.

El jefe de la comuna reiteró que todo se trata de una guerra política en donde Soares tiene rencores por situaciones políticas pasadas. Explicó que él no tiene conocimiento alguno sobre grupos de chat y declaró que de existir irregularidades, él no está vinculado.

"Por Dios, yo no tengo conocimiento de un esquema de recaudación paralela, estoy en total de transparencia". Aseguró estar a disposición para cualquier investigación y afirmó que no minimiza el caso, pero que no tiene conocimiento sobre los posibles casos de irregularidades y que si existiera afirmó no ser parte de ello.

Añadió que ambos imputados de apellido Ferreiro no son funcionarios y explicó que serán sumariados los sujetos a investigación.