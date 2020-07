Mario Abdo se descarga en facebook

Ante las numerosas críticas por la gestión del MSPBS, el Presidente de la República se descargó vía facebook y recordó en 10 largos ítems los aspectos positivos logrados durante los 120 días de cuarentena.

Mario Abdo Benítez se pronunció en la noche de este viernes ante las críticas y ataques al Ministerio de Salud debido al marco de irregularidades en la compra de insumos y los reclamos de los médicos por falta de materiales de bioseguridad.

Abdo manifestó reconocer las falencias por parte de la cartera sanitaria y no ahondó en el tema apuntando contra la prensa, que a lo largo de la cuarentena solo ha recordado los altibajos, expresó.

"Todos sabemos que hubo muchas falencias por parte del MSPBS; la prensa se ha encargado de recordárnoslo todos y cada uno de los 120 días desde que empezó esta pandemia". Insistió que desde el inicio de las medidas drásticas se logró aspectos destacables y que recordarlos es hacer justicia.

Recalcó que de nada hubiera servido tener 10.000 camas, sin lograr concienciar sobre la fragilidad del sistema sanitario en el país. "Para hacer justicia, yo quisiera mencionar hoy algunos de los logros, sin los cuales no hubiesen servido de mucho el tener 10.000 camas de terapia intensiva (considerando además que no hay más de 200 médicos terapistas en todo el país, y que estos no pueden comprarse con los fondos COVID)".

En parte de su extenso escrito, mencionó que el escándalo que rodea la gestión del Ministerio de Salud y otras instituciones por la compra de insumos médicos, no sería tanto como se lee y que no hay denuncias formales que la respalden. "Tengo la impresión de que no es tanto como nos quieren hacer creer, ya que no he visto ni escuchado muchas "denuncias formales" al respecto, pero no quiero hablar demasiado de lo que no tengo certeza", remarcó el mandatario estatal.

Finalmente apuntó de lleno contra los periodistas y parlamentarios que supuestamente hacen creer que no se hizo nada a lo largo de la emergencia sanitaria. Insistió que no se llegó a la curva gracias a la pronta acción de las autoridades y gracias el esfuerzo de cada ciudadano.