Mario Abdo responde a los que le dicen que tiene frágil liderazgo

El Presidente de la República es consciente de los dichos contra él en donde se pone en tela de juicio su liderazgo. Esto respondió al respecto.

"Si tuviese un liderazgo débil, ¿creés que estaría sentado en esta silla?", indicó Mario Abdo Benítez en una entrevista exclusiva para Señales.

"No sé si es un liderazgo débil asumir una postura correcta, a pesar de lo que implica vencer una cultura patrimonialista que está en Latinoamérica y en Paraguay", acotó.

De igual forma, por más aparente disputa que haya por representar a Añetete para la Junta de Gobierno o para la candidatura a la intendencia de Asunción, Abdo toma distancia.

"Critiqué en su momento que un presidente haga campaña para un candidato. Ojalá no me toque a mí hacer eso, no es mi estilo. Hoy mi responsabilidad está con el pueblo", sentenció el Jefe de Estado.