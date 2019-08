Mario Abdo pide perdón y afirma que nunca tuvo mala intención

El presidente de la República dijo que se pudo equivocar como cualquier ser humano, pero está con la conciencia tranquila, porque nunca tuvo mala intención. Pidió tratar cuanto antes el pedido de juicio político.

Mario Abdo Benítez salió del protocolo y se unió a los colorados movilizados en contra del juicio político en la plaza de la Democracia, en el microcentro de Asunción.

Pidió perdón por los errores cometidos, asegurando que nunca tuvo una mala intención, y se podrán seguir equivocando como todo ser humano.

Dijo no temer un eventual juicio político, porque tiene la conciencia tranquila, e instó a los legisladores a tratar el mismo lo antes posible, para devolver la paz al pueblo y volver a trabajar por el país.

Señaló que no pueden permitir que grupos minoritarios que no pueden llegar al poder por no ganarse el corazón del pueblo, aprovechen la coyuntura para traer inestabilidad.

Sobre los días que le toca vivir, señaló que fueron los 10 más difíciles de su vida y la pasó realmente mal con su familia. “No creo merecer lo que estamos pasando, pero Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados”, apuntó.

DETALLES EN VIDEO.