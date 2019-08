Mario Abdo agradeció a los que lo salvaron de la destitución

El presidente Mario Abdo Benítez salió a dar declaraciones en donde no se admitieron pregunta. Sin tener bosquejo alguno, empezó a agradecer al pueblo paraguayo por el interés que se le puso al tema del acta bilateral y a los diputados que ‘trabajaron y dialogaron de forma pacífica para buscar una salida para que no se quiebre este proceso democrático en Paraguay’. “Quiero agradecer a quienes revieron su postura. No importa si para algunos es justo y para otros injusto, acá lo que hay que es fortalecer la democracia” sentenció el mandatario.