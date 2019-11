Mañana ya no habrá regulada de buses

El gobierno se comprometió con ponerse al día con el pago de las deudas por subsidio, a partir de mañana comenzarán a pagar paulatinamente.

Según comunico el titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, la deuda alcanza USD 1.564.000 y lo pagarán por completo una vez que finalice el mes de noviembre, la primera entrega sería para este martes.

"Ascienda debe acreditar al Ministerio de Obras Públicas y ellos repartirán a las empresas transportistas", indicó el titular. Además se levantará la resolución que establece el régimen especial y temporal de regularización del pago de multas a empresas canceladas.

La Senadora calificó de extorsión la regulada de Cetrapam. Además, indicó que ya es parte de una tradición de noviembre y diciembre. Cesar Ruiz díaz, respondió a la Senadora a quién criticó por decir "disparates".

"Dice impertinencias propias de su edad vulnerable, ella sale a decir cualquier disparate. Sí a ella no le pagan no creo que gentilmente no diga nada, ¡Por favor!".