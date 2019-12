Madre se encadena frente al Palacio de Justicia

Lunes, 16 de Diciembre de 2019. 20:30 Hs.

Saudy Villaba suplica a la Justicia que no envíen nuevamente a su hijo al Uruguay donde vive el padre, asegura que el niño de 7 años, de nacionalidad paraguaya quiere permanecer con ella y que nadie respeta su derecho.

"La Justicia es una verdadera injusticia en nuestro país" decía Saudy Villalba que en un acto de desesperación y angustia se encadenó frente al Palacio de Justicia para pedir a la ciudadanía y a las autoridades que la ayuden para no perder nuevamente a su hijo. Indicó que de su parte ya agotó todas las medidas y que la última fue el acto de encadenarse.

En un vídeo posteado en Facebook, la paraguaya suplicaba con una voz quebrada, vistiendo la camiseta de la albirroja, como una muestra simbólica de que aún no pierde la esperanzas con el país. Pidió que la ayuden para que su hijo no sea enviado al extranjero y explicó que se encuentra en la lucha desde hace dos años por la custodia de su hijo de nacionalidad paraguaya. Según la mujer el niño ya no quiere regresar con su padre.

“Se quiere quedar a vivir donde nació y el Estado paraguayo está ordenando que regrese al Uruguay, para que regrese con el padre. Yo no sé si hay plata de por medio, pero la Justicia es una verdadera injusticia en nuestro país”, expresó la madre quebrada en llanto.

"Mi hijo es un niño que pide que se respeten sus derechos", manifestó Saudy. Además señaló que el padre es un un uruguayo que nunca quiso visitar a su hijo y que siempre quiso llevar al niño sin importar lo que el pequeño de 7 años deseaba.

La mujer oriunda de Caazapá tendrá una audiencia para este miércoles, donde el niño deberá ser entregado nuevamente al padre.