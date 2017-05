Madre está arrepentida de entregar a su bebé

La madre que fue detenida luego de entregar su bebé a una mujer que lo llevaría a Argentina, aseguró que está arrepentida porque su familia decidió ayudarla ahora.

Además, este arrepentimiento responde a ciertas actitudes de Ana Osorio, la mujer que recibiría al pequeño. "No me parece que habría actuado de buena fe, le firmé incluso los papeles para el proceso de adopción y no entregó a la justicia. Si hacía esto, iba a facilitar el proceso", alegó Silvina Enriquez, madre de la criatura.

Destacó que en ningún momento vendió a su hijo, sólo lo entregó para que no crezca en un ambiente de vulnerabilidad. Reconoció incluso que Osorio le pagaba estudios de sus demás hijos y la medicación.

Enriquez trabajaba como empleada doméstica e incluso fue echada del inquilinato donde vivía. Por su parte, el padre nunca se hizo cargo de sus hijos e incluso, según ella, pidió en un momento a que lo aborte.

La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) desconoce aún cómo caratular este hecho. Podría ser violación a la legislación de adopción; si se pagó por la entrega del lactante sería un caso de tráfico de persona con penas de 5 a 10 años; o, si se comprueba en el proceso de una organización ilícita que compra y vende niños, sería trata de personas con sanciones que llegan a 20 años de prisión.

El ministro del SNNA, Ricardo González, comentó que ya están interiorizados del hecho y brindarán asistencia para el pequeño. "Esto denota que debemos reforzar las tareas en la frontera", evaluó.