Madre e hija se reencuentran tras 43 años

Eran las 3 hs de la madrugada de este sábado, un día que quedará marcada en la memoria de Alida Esmeralda Urunaga, que conoció a su madre a sus 43 años.

Aguardó a su madre en la madrugada de este sábado con rosas y ansias en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Alida fue criada toda su vida por sus abuelos paternos, sin embargo nunca perdió las esperanzas de coincidir o plenamente poder abrazar a su progenitora. Manifestó que con el correr de los años también aumentaron sus curiosidades sobre su madre, hasta que finalmente comenzó una búsqueda sin treguas que solo se detuvo cuando finalmente su propia madre contactó con ella.

Desde Argentina Doña Mercedes también trataba de localizarla, y ese llamado inconsciente entre ambas finalmente dio su fruto.

"Lo único que hicimos fue abrazarnos, no hubo palabras. No tuvimos ese tiempo para conversar y que me cuente cómo fueron las cosas", contó Alida, emocionada.

Alida es enfermera y trabaja en del Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción. Expresó que su madre estará una semana por el país y que posteriormente ella la visitará en el vecino país.