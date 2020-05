Madre de Juliette cree que raptaron a su hija

Lilian Zapata, madre de Juliette, dio su apoyo al padrastro de la pequeña. Indicó que su principal sospecha es que raptaron a la niña y pidió que la busquen.

"En menos de un mes, mi vida cambió, es una experiencia muy traumatizante, nadie se puede imaginar lo que es estar sin su hijo, más en esta situación. Lo único que me importa es que se le encuentre a mi hija", decía Lilian Zapata, madre de la pequeña Juliette que está desaparecida hace 24 días, al iniciar la entrevista con Telefuturo.

Ella aseguró que ella y su pareja, no tienen nada que ver con la desaparición de su hija. Aseguró que el padrastro de la niña, está desesperado y la está buscando igual que ella. Expresó que no le importa que la juzguen sin razón y que esté en la cárcel, pero sí que encuentren a su pequeña.

Le mandó mucha fuerza a su novio, "la luz va a salir, hay que ser fuerte y tener fe", manifestó.

Su sospecha principal es que raptaron a la menor. "Para mi alguien la llevó", dijo. No obstante, aseguró que no recibió amenazas, pero que "todos pueden tener enemigos".

Cuando le consultaron sobre la tardanza del aviso a la Policía sobre la desaparición, indicó "nosotros desde el principio le estuvimos buscando, mil veces recorrimos el terreno, ida y vuelta, buscándole. No me quise ir a la comisaría, voy a perder mi tiempo, si me voy dije y buscaba, la desesperación era enorme. Me hice pis de los nervios. Yo quería encontrarle a mi Juliette y así pasaron las horas", relató la madre a La Lupa.

La mujer contó que soñó a la pequeña con el pelo corto, por lo que pidió que la identifiquen y la busquen. "Creo que le llevaron, no puede desaparecer, no sabemos donde está", reiteró.

Lilian explicó que el padre de su otra hija Charlotte, temía por la seguridad de la menor, por lo que le otorgó el permiso para que fuera junto a él. "Su papá tenía miedo que le secuestren, que le rapten y por su seguridad, el me pidió que por favor le firme el permiso. Pensé, realmente tengo miedo y estaba preocupada y por el momento era mejor que se vaya".

Yo tengo fe de encontrarle a mi hija y viva, debo ponerme fuerte, porque quizás Juliette si está con alguien, los niños pueden sentir la energía de sus padres", afirmó.