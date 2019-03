Madre clama por ayuda para conseguir medicamento para su hijo

La mujer de nombre Florinda Castillo, se encuentra desesperada ya que precisa de G. 15 millones para poder comprar un medicamento para su hijo de 8 años, que padece una bronquio displasia grave.

El niño de nombre Thiago, se encuentra internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y necesita el medicamento Usenta Bosetan, necesario para sus pulmones y el cual debe tomar cada cuatro meses, requiriendo una inversión de G. 45 millones por año solo por el medicamento.

El pequeño es asegurado del IPS, pero por políticas de la previsional, no pueden comprarle el medicamento por no tratarse del titular del seguro.

Si el pequeño no toma el medicamento, se produce un sangrado, con riesgo de que el mismo no pare. Además, los médicos temen que Thiago contraiga alguna infección intrahospitalaria esperando el medicamento, ya que el mismo no cuenta con defensas, según mencionó la angustiada madre al diario