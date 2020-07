Luque:Millonario asalto a local de cobranzas

Un desconocido a punta de arma de fuego asaltó este viernes un local de cobranzas en Luque. Se alzó con G. 20 millones.

Cámaras del circuito cerrado revelan como un desconocido ingresa al local de créditos en Luque, y se dirige directamente hasta la cajera y apunta contra ella con el arma de fuego. L

a funcionaria explicó que en menos de 1 minuto sucedió el atraco. "No tuve tiempo ni de mirarle bien, me apuntó con el arma larga y me pidió todo el dinero que tenía en caja" indicó la mujer. La Policía Nacional se encuentra analizando la imagen a fin de dar con la identidad del delincuente con ese momento tenía tapaboca.