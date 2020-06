Lucha contra covid-19: Filártiga critica que Gobierno culpe al pueblo

Ante un eventual pico de coronavirus, el Dr. Aníbal Filártiga asegura que el Gobierno no puede echar la culpa a la ciudadanía que soportó estoicamente más de 100 días de encierro.

El doctor asegura que a la población no se la puede culpar de los picos de contagio de coronavirus siendo que "soportó estoicamente" más de 100 días de encierro, sin trabajo y "tomando cocido negro con mandioca".

Criticó el cinismo de no apuntar contra los corruptos que retrasaron la llegada de insumos médicos al país. "Hay ladrones que no fueron castigados, amigos del presidente que deberían estar presos y miran a otro lado porque no tienen la culpa de nada. Pecaron por omisión o comisión", agregó.

Además dijo que el país se aferra a un prestigio internacional por frenar el avance de la pandemia de coronavirus. "Si eso se le va a la miércoles, no tienen nada. Y ante un fracaso, buscan al culpable", lamentó.