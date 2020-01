Los Payasonrisas llevaron alegría a niños del Hospital Barrio Obrero

La Fundación Payasonrisas llevó alegría y regalos por el Día de Reyes a los niños que están internados en el Hospital de Barrio. Los voluntarios hicieron reír y pasar un buen momento a los chicos y sus padres.

Voluntarios vestido con batas blancas y maquillados como payasos, llevaron muchos juguetes, música y diversión regalando un momento muy alegre a los pacientes internados del área de pediatría del Hospital de Barrio Obrero.

Los pequeños y sus padres, se mostraron muy contentos con esta sorpresa ya que aparte de recibir regalos por el Día de Reyes la visita de estos voluntarios les levantó el ánimo.

Esta actividad se realiza anualmente con el fin de que cada niña y niño internado en algún hospital pueda tener un regalo por el día de Reyes.

Además, en cada visita se cuenta con la presencia de un embajador de Payasonrisas, en este caso fue el músico Rolando Chaparro, quien fue bautizado cómo el doctor "Y sí no me viene nada", ya que no se le ocurrió un nombre ficticio para el evento.