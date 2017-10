Los párrafos del libro sobre género que indigna a los pro familia

La perspectiva de género fue debatida durante la semana. En el programa La Lupa, se leyó los textos que escandalizaron a grupos pro familia, que a criterio de ellos, busca enseñar a los niños sobre la homosexualidad.

El productor de teatro y televisión Domingo Coronel, expuso los libros de texto que años atrás abordaban la equidad de género, para estudiantes del tercer ciclo (12 a 15 años). En uno de los párrafos que se leyó en el programa La Lupa emitido por Telefuturo, menciona que se recomienda que en el aula no hayan juguetes o materiales didácticos que sean exclusivos para niños o para niñas, de modo a contrarrestar estereotipos.

Además, menciona que en caso de que las niñas deseen realizar actividades o juegos que conlleven actividades físicas o que normalmente son practicadas por niños, lo pueden hacer. Por otro lado, el libro indica que si hay textos o cuentos en donde se muestra al hombre como el héroe y a la mujer como la bella, la malvada, la sumisa o la débil, se pueda trabajar en aula para hacer entender a los estudiantes de que la mujer puede también ser valiente, fuerte e intrépida.

El punto que para Coronel es inaceptable, es que en un libro para la educación del tercer ciclo, haya un párrafo, donde a su criterio, ‘se enseña opciones’ diferentes a la heterosexualidad. El párrafo dice lo siguiente: “La orientación sexual consiste en la tendencia sexual de cada persona. En el momento de relacionarnos sexualmente con alguien cabe varias posibilidades: sentir atracción por personas de nuestro mismo sexo es homosexualidad; sentir atracción por personas del sexo opuesto es heterosexualidad y sentir atracción por personas de ambos sexos es bisexualidad". Lo que él cuestiona es que en primera opción esté la homosexualidad.

Pese a que el texto iba dirigido a estudiantes del tercer ciclo, Coronel hacía mención de que no se le puede hablar a los niños de 6 o 7 años sobre el concepto de la homosexualidad, heterosexualidad y la bisexualidad, y tampoco a los adolescentes. “Yo a los 15 años veía Pedro Picapiedras o Don Gato y su Pandilla, a mí no me hablaban de ese tipo de cosas. Los niños a los 7 años se sienten Tortugas Ninjas, son inocentes", refirió.

Más detalles en el video: