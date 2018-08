Lo de Ibáñez es insostenible y debe renunciar, afirma futuro ministro

El futuro ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, fue enfático al indicar que el blanqueo del diputado Ibáñez por parte de sus pares es insostenible, y por ende debe renunciar a al cargo.

El exsenador y próximo ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, se refirió a gran parte de los proyectos de infraestructura vial más importantes que serán encarados durante su gestión y los mecanismos financiación al que recurrirán para poder llevar a delante las obras desde el gobierno, y también en colaboración con el sector privado.

Wiens, fue invitado al programa La Lupa, emitido por Telefuturo y tras profundizar sobre los proyectos que llevará adelante la cartera estatal que presidirá, se refirió al caso del diputado José María Ibáñez, quien pese a que confesó haber cometido un acto de corrupción al utilizar dinero del Estado para pagar a sus caseros, sus pares impidieron que pierda sus investidura.

“Debe renunciar, es insostenible, no lee la situación política y de la sociedad. No se puede subestimar la indignación total de la ciudadanía paraguaya. Debe renunciar”, refirió.

Por otra parte, dijo que no está de acuerdo con la probación en el Congreso de las notas reversales de Yacyretá. “Lo que el presidente siempre exigía era que pase por el Congreso y no boicotear al legislativo. No estamos de acuerdo con todo lo que se aprobó, indicó el futuro ministro.