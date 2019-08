Llano pide finiquitar incertidumbre con juicio político

El senador Blas Llano opinó sobre la crisis generada por el acta de Itaipú. Desea que se finiquite lo antes posible para avanzar en otros temas. "No me quita el sueño llegar a la presidencia por caminos torcidos".

El presidente del Congreso, Blas Llano, al estar en la línea sucesoria al cargo de la primera magistratura en caso de doble acefalía, pidió que se entienda su prudencia porque no iba a opinar si amerita o no el juicio político contra Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. No obstante, dijo que desea que esta polémica se termine cuanto antes con ese proceso, ya que es la única vía en que las autoridades del Poder Ejecutivo rindan cuentas.

Según justificó en agenda hay otros temas importantes como la reactivación de la economía y la conformación de la mesa negociadora con miras al tratado de Itaipú en el 2023. Por todo esto, pide que se pare con la incertidumbre y que Abdo dé explicaciones en el juicio político, sin importar luego que no se obtengan los votos para destituirlo o no.

Por otra parte, Llano dijo que no está preocupado en ser presidente de la República, ni que lo saquen de su cargo en el Congreso ante los rumores surgidos. Tampoco "no le quita el sueño" el hecho de llegar a ser mandatario "por caminos torcidos".