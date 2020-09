Lideresas advierten buscarán a presuntos secuestrados

"Vamos a entrar al monte si no liberan a nuestro hermano nativo y al ex vicepresidente, el monte es nuestro y vamos a entrar no vamos a flaquear", dice una de las lideresas del Pueblo Paĩ Tavyterã.

Digna Morilla, se expresó tajante ante el presunto secuestro del exvicepresidente Óscar Denis y de Adelio Mendoza de 21 años de la comunidad Ita Guasu. La lideresa se quebró en el momento que reclamó a los miembros del EPP. Explicó que no dudarán en ingresar al monte a realizar el rastrillaje con las 40 comunidades que forman parte del pueblo indígena. Además mencionó que el presidente de la República les pidió que no ingresen este jueves al monte y que agentes de la FTC seguirán con la búsqueda. "Nosotros no vamos a ceder, le damos 24 horas al EPP, con ayuda o no de la FTC, vamos a entrar, el monte es nuestro, y secuestraron a nuestro hermano nativo y no por un interés de tierra justamente", expresó. Morilla declaró que los miembros del grupo criminal reclutaron a indígenas menores bajo engaño, "No están ahí porque quieren, nuestros hermanos fueron llevados bajo engaños y son esclavos del EPP, dejan mal parados al Pueblo Paĩ Tavyterã, queremos libertad", expresó.

Publicidad

También puede interesarle esto: Hans Linstrom se solidariza con familias Denis-Mendoza

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com