Licitación de Tesãi: Roque desea dar un paso al costado

Tras la polémica que puso a Roque Santa Cruz en el ojo de la tormenta, él desea desistir de ofrecer sus productos en la licitación en donde se pretendía adquirir tapabocas.

Tras la polémica que surgió sobre la participación de la empresa de Roque Santa Cruz en una licitación de la Fundación Tesãi, él confirmó que ya no quiere ser parte de esta iniciativa.

Comentó que no le gustaría dañar el trabajo de nadie ya que ellos se presentaron para ser una solución y no un problema.

No le gustaría poner en riesgo su reputación, indicó para Radio Monumental 1080 AM. Incluso expresó que no le gustaría poner en riesgo la reputación.

Lo único que pidió es que le permitan exportar tranquilamente los productos que son creados en las instalaciones de su firma en donde es accionista ya que se benefician 500 familias.

La principal crítica contra Santa Cruz es que se presentó a un concurso sin que sus tapabocas cuenten con registros sanitarios. Además su empresa, al ser una sociedad anónima, tiene varios inversores. Uno de ellos es Walid Sweid quien tiene estrechos vínculos con el vicepresidente Hugo Velázquez y además es investigado por supuesta financiación al terrorismo.