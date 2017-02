Liberan a jóvenes detenidos por muerte de hincha en Luque

Los liberados son Darío Melgarejo Báez (24), Leando Areco Gómez (20), Fernando Centurión Aranda (26) y Alexander Areco Gómez (21). El agente fiscal se basó en su decisión tras el análisis técnico de balística y la declaración de los testigos, sin embargo, seguirán siendo objetos de investigación, en el caso de que surjan nuevas pistas.

El laboratorio forense dictaminó que la bala tiene una trayectoria ascendente, ingresando en el abdomen por el lado derecho y se aloja en el pecho por el lado izquierdo. Relatos de testigos explicaron que los sospechosos se encontraban dentro del bus atacado, por lo que es difícil que la bala haya sido disparada dentro del rodado.

"Si reúno elementos que me den la certeza o la sospecha de que uno de ellos haya realizado el disparo, serán llamados nuevamente", indicó el Ruiz Díaz a Monumental 1080 AM.

Aseguró que este miércoles le enviarán el análisis de las imágenes de circuito cerrado y una nómina de todos los involucrados en el ataque al bus. De esta forma, llamará a indagatoria a cada uno de los integrantes de la lista.

"Esperamos encontrar elementos para individualizar al, mientras tanto, los informes que me dieron desde clínica forense no me permite que los cuatro hombres sean imputados", aseveró.