Ley del marchódromo, letra muerta

No es algo nuevo, el caos en Asunción está asegurado ante cualquier manifestación de grupos sociales. Para las autoridades definitivamente los artículos de la Ley 1.066 son letra muerta.

La violación de algunos artículos específicos de la ley son la causa del caos en el tránsito en la Capital en cada jornada de protestas. Esta vez se da por la manifestación campesina , pero ocurre siempre, con cada protesta social de los más diversos sectores.

Sin embargo, no hay autoridad alguna que garantice el cumplimiento de esta ley, a pesar de los reclamos de terceros que se ven seriamente afectados, principalmente en lo que respecta a su tiempo y sus labores cotidianas.

El artículo que resulta vital para que no se desate el caos es el número 3, que establece que las manifestaciones, de lunes a sábado, solo se podrán realizar de 19.00 a 00.00 horas, evitando las horas laborales y por ende de mayor circulación en Asunción. Los domingos y feriados sí lo podrán hacer desde las 6.00 hasta la misma hora del día siguiente.

En su artículo número 4, la ley indica que el acto no podrá sobrepasar de 12 horas seguidas, tiempo en que las personas deberán desconcentrarse de forma pacífica y en grupos no mayores de cincuenta personas. Otro artículo que parece no existir, principalmente cuando los manfestantes llegan desde lugares alejados de la Capital.

Por último, y quizás las más importante de todas las disposiciones que deben ser garantizadas por la Policía Nacional, es la que figura en el artículo 15, que señala que "ninguna reunión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos".

