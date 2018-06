Leite niega coima de USD 500.000 que Trapani e Idoyaga denuncian

El Ministro de Industria y Comercio, desde Taiwán, negó recibir coima por parte del dueño del Frigorífico Concepción. El extitular de Senacsa, Hugo Idoyaga, ratificó este sábado la denuncia de Carlos Trapani.

El ministro Gustavo Leite mencionó que no recibió dinero por parte del empresario Jair de Lima, en concepto de coima con el fin de levantar la sanción que pesaba sobre el Frigorífico Concepción y le prohibía exportar carne.

"Jamás recibí ni pedí dinero a cambio de alguna gestión en el tema de Frigorífico Concepción (...) No estuvo nunca a cargo mío ni suspender ni reactivar la actividad del frigorífico", alegó Leite para el portal IP.

Para fortalecer su versión, alegó que cuando retorne a Paraguay, se presentará ante la Fiscalía 'para aclarar todo lo que respecta de él'. Mientras, se encuentra en una cumbre que se desarrolla en Taiwán.

Este sábado, Hugo Idoyaga, extitular de Senacsa, sostuvo la version del extitular de la ARP, Carlos Trapani, sobre la supuesta coima. Refirió que fue a él a quien Lima confesó este ilícito, el martes 29 de mayo.

"Yo le abordo y le digo, decime algo Jair, acá hay algo más. Yo sospecho algo y quiero que me cuentes con toda honestidad y transparencia. Él me mira y me dice 'Usted es sabio doctor y sí está arreglado, el lunes 28 hicimos el pago de todo, de un arreglo', me dice que es USD 500.000 y que la suma de USD 300.000 se entregó", detalló Idoyaga en el programa La Lupa de Telefuturo.