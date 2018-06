Leite: “Idoyaga es el gran responsable del escándalo de la carne”

Gustavo Leite volvió a manifestarse sobre las acusaciones en su contra por supuesta coima y manifestó que el único gran responsable del escándalo de la carne es Hugo Idoyaga, extitular del Senacsa.

El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, en comunicación Radio Monumental 1080 AM , se manifestó nuevamente sobre el caso del ‘escándalo de la carne’, reiteró que no recibió ningún tipo de coima y aseguró que Hugo Idoyaga, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), comenzó a lanzar acusaciones luego de que se descubra que las empresas frigoríficas pagaban sobresueldos a los veterinarios del ente.

Sostuvo que puede probar su actuación respecto a la multa aplicada al Frigorífico Concepción. “Lo que Idoyaga dice que era una coima para mí, no puede ser, porque no estaba en mi ámbito, todo lo que se diga tiene que ser probado. Ya me puse a disposición de la Fiscalía y espero declarar”, expresó el ministro.

Además resaltó que estuvo en riesgo el estatus sanitario del país, indicó que el gran responsable de todo esto es Hugo Idoyaga y ahora aparece como el gran informante.

