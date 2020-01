Lamentable: Madre lucha hace 10 años por pensión alimentaria

Con el canasto de chipa en los brazos, que ella misma fabrica, sale desde la madrugada a encarar el día a día. Además trabaja de noche para lograr costear los gastos de su hijo que sufre parálisis cerebral.

Una madre de Asunción, del barrio trinidad, lleva luchando desde hace 10 años por la prestación alimentaria que pertenece a su hijo que padece de parálisis cerebral.

Las cosas se tornaron difíciles para la mujer desde el principio, ya que según relató el padre la dejó en cuanto supo que estaba embarazada.

"Cuando le conté me dijo, qué vas a hacer. Ahí supe que me tocaba batallar sola". Si bien la batalla ya estaba siendo dura, tocaba luchar aún más. Al pequeño le detectaron parálisis cerebral y tuvo que ser sometido a varias terapias y con costosos tratamientos logró caminar.

Con el canasto de chipa en los brazos, que ella misma fabrica, sale a encarar el día a día. Vuelve temprano a preparar el desayuno y lo lleva a Teletón y a las corridas se prepara a ingresar por la tarde a una empresa donde trabaja hasta la noche.

La super mamá cuestionó duramente a la Justicia que según indicó no le ha facilitado nada las cosas, ya que repetidas veces "se perdió el expediente" .

“En días más mi hijo cumple 11 años y no conseguimos nada”, lamentó la doña. El padre del menor fue convocado a tres audiencias, asistió a una de ellas. “Llegamos a un acuerdo de pago, G. 500 mil me tenía que depositar. Cumplió un mes, después me enviaba solo G. 200 mil”, sostuvo.

La sentencia definitiva salió en el 2014. El padre debía cumplir con G. 1.500.000 pero tampoco lo hizo.

Espera que esta vez la Justicia sea eficaz para su hijo , ya que relató que aunque se parta el lomo trabajando las necesidades sobran.