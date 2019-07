Ladrones se alzan con G. 13 millones de un minimercado

Anoche asaltaron un minimercado en Loma Pyta, una banda se robó al menos G. 13 millones. Uno de los empleados forcejeó para intentar evitar el asalto.

El atraco ocurrió cerca de las 20:00 del martes, en un comercio ubicado en la ciudad de Loma Pyta, de donde una banda de asaltantes se alzó con G. 13 millones. Uno de ellos ingresó al comercio y con un revolver calibre 38 redujo a dos cajeras que no tuvieron otra opción y entregaron la recaudación del día.

El delincuente cargó el dinero en su mochila y no realizó disparos pero fue sorprendido por un corajudo empleado del local, que forcejeó con el ladrón y consiguió sacarle el arma, no así la suma robada. El delincuente se sintió desprotegido y decidió correr hacia la calle. El valiente trabajador lo siguió pero ya no pudo atraparlo.

