La pesadilla de muchos: Atención con los cambios climáticos

La máxima del sábado llegó a los 30 ºC aproximadamente, mientras que la mínima de este domingo alcanzaría los 12 ºC. Es brusco el cambio, y los alérgicos son los que más sufren, por lo que deben tener en cuenta esto.

Niños de 1 a 4 años, jóvenes de hasta 20 años y adultos deben saber que una reacción alérgica, si no es tratada a tiempo, puede conllevar a complicaciones. Los mismos pueden acarrear cuadros respiratorios severos a consecuencia de una laringitis, bronquiolitis o asma.

Además del repentino clima cálido a fresco, son las lluvias las que peor atacan a este sector. Los síntomas más comunes son estornudos, tos y secreción nasal.

Los alérgicos rápidamente se descompensan si no cuentan con protección médica, por lo que un control permanente es la mejor forma de paliar esta situación. Lastimosamente es así, la alergia no se cura, pero sí puede ser tratada para que no sea reiterada.

Además de los males mencionados, otra enfermedad que debe tener especial cuidado es la rinitis alérgica, el cual conlleva a la constipación y la secreción permanente.

Desde Salud recomiendan trata lo más rápido posible una alergia y sobretodo no automedicarse, informó el portal del ministerio.