Marito busca la eliminación política de Cartes, afirma congresista

Ante el latente acercamiento entre Horacio Cartes y el presidente Mario Abdo, un senador cartista dijo que el actual mandatario no tienen intención de unir a la ANR, sino más bien de eliminar políticamente a Cartes.

El senador Sergio Godoy, del movimiento Honor Colorado, se refirió al posible acercamiento entre el expresidente Horacio Cartes y el actual mandatario Mario Abdo Benítez, con el fin de arreglar diferencias y sentar bases para unir al partido, como lo habían anunciado días atrás algunos referentes colorados.

Él no ve con optimismo la probable reunión entre ambos líderes de los movimientos más fuertes del partido, ya que su criterio, el presidente Mario Abdo no tiene la intención de arreglar las relaciones con el sector de Honor Colorado. “Saben los que me rodean que había dicho claramente hace tiempo que el plan (de Mario Abdo) era la eliminación política de Horacio Cartes y de sus adversarios políticos pesados”, refirió el congresista en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Además, acotó que el plan de sacar a Cartes del mapa político quedó demostrado con la actitud de los senadores del movimiento Colorado Añetete, al no dejarlo jurar como senador activo.

Pese a tener ese criterio, cree que en este caso deben actuar los miembros con más experiencia dentro del Partido Colorado para limar las asperezas entre los líderes de ambos movimientos.