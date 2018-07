La floja autocrítica de Cartes tras sus fracasos

El presidente acotó dos puntos donde hizo una leve autocrítica: Mencionó que no está satisfecho con los resultados en su lucha contra la pobreza y que no lograron los resultados esperados en la lucha contra el EPP.

En los breves lapsus de meaculpa dentro de su informe de gestión, Cartes abordó el hecho de que pese a que se han realizado importantes aportes e inversiones para las familias de escasos recursos, y que se han implementado políticas para luchar contra la pobreza, los resultados que obtuvo en su gestión no lo satisfizo, esto pese a que según él, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron a cifras nunca antes vistas en la era democrática.

“La gente tampoco está satisfecha, porque nadie juzga un gobierno por las estadísticas de gestión. La gente nos juzga por sus necesidades”, refirió.

admitir que la pobreza aumentó un 2,2 por ciento en 2017, indicó que para resolver los problemas de la gente debido al déficit acumulado en los últimos 30 años a consecuencia de la desidia y clientelismo, solo se resolverá con años de gestión progresiva e ininterrumpida. Luego, en vez de, indicó que para resolver los problemas de la gente debido al déficit acumulado en los últimos 30 años a consecuencia de la desidia y clientelismo, solo se resolverá con años de gestión progresiva e ininterrumpida.

En lo que refiera a seguridad, mencionó que no se logró los resultados contra los grupos armados que están instalados en los departamentos del Norte, no obstante, resaltó que sí se logró eliminar a la facción autodenominada ACA, pero no se tuvo el mismo resultado con el EPP.

Finalmente exhortó a las nuevas autoridades a que continúen la lucha contra la inseguridad y que los errores de su administración sirva para mejorar en el futuro.

Más detalles en el video.