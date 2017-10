La delgada línea entre la seguridad de taxistas y la discriminación

La nueva modalidad de los taxistas del microcentro de Asunción, de solicitar la cédula de identidad de los usuarios, podría considerarse como una violación a la intimidad de las personas.

Desde hace unos días, la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), implementó un nuevo sistema de control y de seguridad para los conductores que se encuentran en las ‘zonas rojas’ del microcentro de la ciudad.

La nueva modalidad consiste en que las personas que soliciten el servicio a través del radio taxi, estarán sujetas a indicar su número de cédula o si el usuario va hasta una estación, los propios taxistas solicitarán la identificación del pasajero, con el objetivo de ingresarlos a una bases datos que les indique si el usuario cuenta con antecedentes penales y de esa forma optar por prestar o no el servicio

En comunicación con Noticias Paraguay, Arístides Morales, presidente de APTA, indicó que esta nueva modalidad responde a los sucesivos robos y amedrentamientos a los que se exponen los conductores. Si bien, Morales refiere que este nuevo sistema ha ayudado bastante a los taxistas, no dejó en claro de dónde obtiene la información sobre los antecedentes de las personas.

Por otro lado, el abogado Valentín Domínguez, refiere que los taxistas pueden abstenerse a prestar el servicio, pero no pueden solicitar el número de documento del usuario, ya que eso implicaría una violación a la intimidad de las personas y una segura discriminación.

“Esto sería una nueva forma de hacer escraches a la personas que alguna vez cometieron delitos, que por los antecedentes penales ya no pueden estudiar, no pueden acceder al trabajo y ahora no podrán viajar en taxi. Es totalmente anticonstitucional”, refiere el abogado.

