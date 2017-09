La carta del asesino por placer a la madre de su víctima

El hoy condenado a 40 años de cárcel, le había remitido una carta a Emma Quintana, madre de la víctima del asesinato por placer. Ella reveló el escrito al diario Última Hora.

De puño y letra, Isaías Raúl Torres entregó una carta a la mamá de Agustín Emanuel Bogado Quintana, doña Emma, quien lo visitó en varias ocasiones en la cárcel, para rogarle que le cuente la verdad sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. La policía quería cerrar el caso calificándolo como un crimen pasional, pero los estudios forenses indicaban que había más de un autor del asesinato y ella estaba segura de que su hijo no mantenía una relación homosexual.

Las constantes visitas calaron hondo en el autor del crimen, que entregó una carta a la mujer, días antes de declarar ante la fiscalía y revelar el nombre de su cómplice, Gissella Eliana Milea Otto, quien también fue condenada a 40 años de prisión.

A continuación transcribimos parte del contenido de la carta a la que tuvo acceso el diario Última Hora :

"No sé qué hago escribiéndole, pero sentí la necesidad de hacerlo, este escrito no lo hago con un fin específico, tampoco intento agradarle, tiene todo el derecho de sentir rencor hacia mí, y si eso pasa, yo la entiendo"...

"Hablarle me cuesta mucho porque me superan las circunstancias, la tristeza que siento y, por sobre todo, me supera el dolor"...

"Señora, usted tiene un porqué, tiene una hermosa familia y espero que trate de ser feliz. Ojalá los míos puedan ser felices. Dirá usted que es una cobardía de mi parte si decido no seguir, pero salir de este lugar, viejo, cansado, pobre, ajeno a la vida externa y sin un porqué, no está en mis planes (sic)"...

"Tuve una vida difícil, siempre luché solo; sin embargo, cuando por fin empezaba a irme bien, ya no estaba tan solo y por fin tenía chance de vivir, lo arruiné. Siéndole franco, antes de pasar por todo eso, prefiero morir a golpes o como sea"...

"Quisiera tomarme el atrevimiento de recomendarle un par de libros: El secreto (escrito por Byrne Rhonda y que habla del poder de los pensamientos positivos) y El hombre en busca del sentido"...

"Si llega a leerlos, espero que le agraden. Bueno, me despido porque es probable que no pueda verla de vuelta. Gracias por todo y perdón por existir, incluso por mi horrenda caligrafía".

Tras esto, reveló el nombre de Gissella, a quien transfirió toda la responsabilidad del crimen, aunque de igual modo pidió perdón por lo acontecido el 8 de frebrero de 2014.